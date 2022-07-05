Перевод на англ.язык (программирование)

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Завершен13 заявок713 просмотров

Требуется качественно выполнить перевод на английский язык небольшого фрагмента текста (800 символов), тематика - программирование.

Приводим фрагмент текста для перевода (для понимания тематики):

Эта реализация может быть проблематичной, нет гарантий, что удастся программно

эмулировать пользовательские действия, для получения данных, описанные в

инструкции. Во-первых, это может быть заблокировано настройками безопасности....

Важно! Ищем исполнителей с опытом в данной тематике для долгосрочного сотрудничества.

В заявке просим указать сроки и Вашу стоимость перевода 800 символов с пробелами.

Приветствуется наличие примеров работ.

3 года назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Благодарю за качественно и оперативно выполненный перевод текста по тематике программирование. Будем рады продолжить сотрудничество.
Всё понравилось, спасибо за работу, рекомендую!

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