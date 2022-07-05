Требуется качественно выполнить перевод на английский язык небольшого фрагмента текста (800 символов), тематика - программирование.

Приводим фрагмент текста для перевода (для понимания тематики):

Эта реализация может быть проблематичной, нет гарантий, что удастся программно

эмулировать пользовательские действия, для получения данных, описанные в

инструкции. Во-первых, это может быть заблокировано настройками безопасности....

Важно! Ищем исполнителей с опытом в данной тематике для долгосрочного сотрудничества.

В заявке просим указать сроки и Вашу стоимость перевода 800 символов с пробелами.

Приветствуется наличие примеров работ.