Требуется выполнить художественный перевод ролика с английского языка на русский. Необходимо учесть особенности языка и сделать перевод максимально точным и выразительным.
Перевод на англ.язык (программирование)
Требуется качественно выполнить перевод на английский язык небольшого фрагмента текста (800 символов), тематика - программирование.
Приводим фрагмент текста для перевода (для понимания тематики):
Эта реализация может быть проблематичной, нет гарантий, что удастся программно
эмулировать пользовательские действия, для получения данных, описанные в
инструкции. Во-первых, это может быть заблокировано настройками безопасности....
Важно! Ищем исполнителей с опытом в данной тематике для долгосрочного сотрудничества.
В заявке просим указать сроки и Вашу стоимость перевода 800 символов с пробелами.
Приветствуется наличие примеров работ.
Выбранный исполнитель
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