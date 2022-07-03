Требуется выполнить художественный перевод ролика с английского языка на русский. Необходимо учесть особенности языка и сделать перевод максимально точным и выразительным.
Перевести главу манги
https://mangadex.org/chapter/9e5a35b2-056b-4f7d-a2d2-608136af3dce/2
Перевести главу 66
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