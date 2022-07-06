Перевод с русского на немецкий

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Завершен5 заявок325 просмотров

Необходимо перевести прикрепленный ниже документ на немецкий язык.

Предлагайте свою цену и сроки

3 года назад
pantera-2019
44 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gladkoff777
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и быстро! Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь, что еще сработаемся в будущем
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Олена
 
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Gladkoff777
43 года
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Лиза
 
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