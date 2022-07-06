Gladkoff777

Олег Гладков Gladkoff777

 
42 годаУкраина/Кривой Рог
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Набор, перевод, редактирование текста!

Помогу Вам в любом деле!

Владею английским, французским, немецким, испанским и украинским языками.

Есть большой опыт в работе с текстами:

набор, перевод, редактирование текстов.

Работаю быстро, качественно и в срок за умеренную цену.

Буду рад сотрудничеству!

С Уважением, Олег!

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Отзывы заказчиков
pantera-2019
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
год назад
Перевод с русского на немецкий
Работа выполнена качественно и быстро! Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь, что еще сработаемся в будущем
Спасибо!
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