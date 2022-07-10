Перекласти текст з української на англійську мову. Потрібно грамотно і структуровано. Не гугл ( буде перевірятися ). Бажано у найкоротші терміни.

Додаю тестове завдання, після цього візьму для виконання всього тексту:

Розмір комплекту: підодіяльник COSAS 110х140см - 1 шт., наволочка COSAS 40х60см - 1 шт., простирадло на резинці COSAS 60х120х12см - 1 шт.

Матеріал з якого виготовлений комплект - 100% органічна бавовна виготовлена в Європі, має сертифікат якості Oeko-Tex для здорового сну.

Тканина зберігає тепло, дає тілу можливість дихати, не викликає алергії, міцна і довговічна, добре переться і легко прасується.

Ніжна шкіра малюка контактує тільки з натуральними матеріалами, тому не викликає подразнення і запалення. Гладка поверхня забезпечує максимально комфортний сон!

Завдяки спеціальній технології постільні комплекти не втрачають насиченості відтінків навіть після багаторічного використання.

У комплект входить простирадло на резинці, вона міцно тримається на матраці, закриваючи його бічні стінки, фіксуючи резинкою по всьому периметру. У простирадла COSAS немає складок, воно не зісковзує при використанні.

Комплект упакований у фірмову картонну коробку COSAS, яка також підійде на подарунок.