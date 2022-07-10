Требуется перевод текста объемом 1-2 страницы с русского и английского на китайский язык на политическую тематику. Дедлайн - до завтрашнего утра. Файл будет предоставлен по почте.
Перекласти текст
Перекласти текст з української на англійську мову. Потрібно грамотно і структуровано. Не гугл ( буде перевірятися ). Бажано у найкоротші терміни.
Додаю тестове завдання, після цього візьму для виконання всього тексту:
Розмір комплекту: підодіяльник COSAS 110х140см - 1 шт., наволочка COSAS 40х60см - 1 шт., простирадло на резинці COSAS 60х120х12см - 1 шт.
Матеріал з якого виготовлений комплект - 100% органічна бавовна виготовлена в Європі, має сертифікат якості Oeko-Tex для здорового сну.
Тканина зберігає тепло, дає тілу можливість дихати, не викликає алергії, міцна і довговічна, добре переться і легко прасується.
Ніжна шкіра малюка контактує тільки з натуральними матеріалами, тому не викликає подразнення і запалення. Гладка поверхня забезпечує максимально комфортний сон!
Завдяки спеціальній технології постільні комплекти не втрачають насиченості відтінків навіть після багаторічного використання.
У комплект входить простирадло на резинці, вона міцно тримається на матраці, закриваючи його бічні стінки, фіксуючи резинкою по всьому периметру. У простирадла COSAS немає складок, воно не зісковзує при використанні.
Комплект упакований у фірмову картонну коробку COSAS, яка також підійде на подарунок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить перевод текста с одного языка на другой. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий оригиналу. Укажите язык, с которого и на который требуется перевод.Переводы122 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить художественный перевод текста с английского языка на русский. Важно сохранить стиль и эмоции оригинала, адаптировав его под русскоязычную аудиторию.Переводы174 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется перевод текста объемом 950 слов с русского на английский. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения детальной информации о проекте.Завершен3 года назад
Требуется доперевод языковых файлов WHMCS на украинский и русский языки. Файлы содержат около 4300 строк в формате PHP. Необходимо перевести файлы russian.php.txt и ukranian.php.txt.Завершен3 года назад
- $18
Необходим перевод текста объемом 3,5 страницы с русского на американский английский в области IT. Уделите внимание точности и соответствию терминологии для вебсайта.Переводы57 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется проверка и редактирование английского текста носителем языка. Ожидается высокий уровень качества перевода и корректировка ошибок. Убедитесь, что текст соответствует стандартам и звучит естественно для носителей языка.Переводы32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перевод счёта коммунальных услуг с черногорского языка на английский. Обеспечьте точность и корректность перевода для дальнейшего использования.Переводы11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод прикрепленного документа с русского языка на немецкий. Фрилансеры могут предложить свои цены и сроки выполнения задания. Обратите внимание на качество перевода.Завершен3 года назад