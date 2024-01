Якість - понад усе! Переклад текстів (англійська, іспанська, українська, російська мови). Редагування статей для веб-сайтів

Працюючи зі мною, ви отримаєте гарний результат.

Гарантії: у випадку допущення будь-яких помилок, гарантую безкоштовно виправити ситуацію протягом 2 днів.

Мої контакти:

Тел: +380967754122

Telegram or Viber: +380967754122

E-mail: [email protected]

Про себе:

Закінчила ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія" (2014 р.) за спеціальністю Економіка підприємства;

Здобула кваліфікацію Філолога. Вчителя англійської мови та зарубіжної літератури в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2018 р.).

Крім англійської мови вивчаю також іспанську;

Амбітна та цілеспрямована, відповідальна та пунктуальна.

Досвід роботи:

Працювала вчителем англійської мови в загальноосвітній школі протягом 7 років, але вирішила стати більш незалежною . Я вірю, що працюючи саме в сфері Перекладу та редагування текстів, зможу зробити великий вклад в майбутнє нашої держави УКРАЇНИ.

Готова працювати за такими напрямами:

Медицина;

Психологія;

Економіка;

Краса та здоров'я;

Спорт;

Кулінарія;

Інтер'єр;

Освіта та наука;

Культура та мистецтво.

Мої контакти:

Тел: +380967754122

Telegram or Viber: +380967754122

E-mail: [email protected]

Буду рада надати наступні послуги за відносно невисоку плату:

Переклад текстів з англійської або іспанської мови на Українську (російську) - 4$ за 250 слів (1 сторінка)

Редагування текстів - 3$ за 250 слів.

Спосіб оплати: на карту ПриватБанку.

YOU ARE WELCOME TO COOPERATE WITH ME AND YOU WILL NOT REGRET ABOUT IT!