Тетяна Музиря tetiana_muziryatetiana_muzirya
Працюючи зі мною, ви отримаєте гарний результат.
Гарантії: у випадку допущення будь-яких помилок, гарантую безкоштовно виправити ситуацію протягом 2 днів.
Мої контакти:
Тел: +380967754122
Telegram or Viber: +380967754122
E-mail: [email protected]
Про себе:
Закінчила ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія" (2014 р.) за спеціальністю Економіка підприємства;
Здобула кваліфікацію Філолога. Вчителя англійської мови та зарубіжної літератури в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2018 р.).
Крім англійської мови вивчаю також іспанську;
Амбітна та цілеспрямована, відповідальна та пунктуальна.
Досвід роботи:
Працювала вчителем англійської мови в загальноосвітній школі протягом 7 років, але вирішила стати більш незалежною . Я вірю, що працюючи саме в сфері Перекладу та редагування текстів, зможу зробити великий вклад в майбутнє нашої держави УКРАЇНИ.
Готова працювати за такими напрямами:
Медицина;
Психологія;
Економіка;
Краса та здоров'я;
Спорт;
Кулінарія;
Інтер'єр;
Освіта та наука;
Культура та мистецтво.
Мої контакти:
Тел: +380967754122
Telegram or Viber: +380967754122
E-mail: [email protected]
Буду рада надати наступні послуги за відносно невисоку плату:
Переклад текстів з англійської або іспанської мови на Українську (російську) - 4$ за 250 слів (1 сторінка)
Редагування текстів - 3$ за 250 слів.
Спосіб оплати: на карту ПриватБанку.
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