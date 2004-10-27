Переводчик, NFT автор и создатель эскизов для татуировок

Три года занимаюсь переводом текстов с таких языков как: русский, английский и украинский. Переводы между этими языками. То есть:

- с английского на русский ( и обратно);

- с русского на украинский ( и обратно);

- с украинского на английский ( и обратно).

Помимо этого можно ко всему этому добавить переписать рукопись или отсканированный пдф изменить на вордовский файл. Но это соответственно за дополнительную плату и будет обсуждаться либо в телеграмме, либо здесь.

Так же я учусь на курсе полиграфии и изданий, где кроме этого мы изучаем дизайн и работу в разных приложениях по типу приложения от Microsoft(Word, Excel и т.д.) и из серии Adobe( Photoshop, Illustrator и другие). Лучшая на курсе и имею хорошие навыки работы в этом направлении. Помимо этого у меня есть страница с моими NFT коллекциями /проектами. Ознакомиться можно тут: https://opensea.io/Kahyurram