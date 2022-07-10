Необходимо выполнить художественный перевод текста с английского языка на русский. Важно сохранить стиль и эмоции оригинала, адаптировав его под русскоязычную аудиторию.
Переклад
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