YagodkinAnton

Фрилансер - работа с текстами (быстро, качественно, недорого)

Я - Ваш помощник в любом вопросе, связанном с переводами, наборкой (с фото, с аудио) и редактированием текстов.

Набираю тексты (русский, английский, украинский) очень быстро и качественно. Могу набрать с аудио/видео файла, с фотографии, с рукописного текста и т.д.

Переводы могу делать с английского на русский, с английского на украинский, с русского на украинский (и наоборот).

Могу проверить текст на наличие грамматических и орфографических ошибок.

Работу делаю очень быстро и качественно, за приятную для Вас сумму.

Готов к длительному сотрудничеству