Требуется доперевод языковых файлов WHMCS на украинский и русский языки. Файлы содержат около 4300 строк в формате PHP. Необходимо перевести файлы russian.php.txt и ukranian.php.txt.
Сделать перевод текста
Нужно сделать перевод с русского на на английский.
Объем 950 слов.
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/10zKkU6Cl-NnIYXJShW5wldStO6MxhCKmJpCVvoZXDeg/edit
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