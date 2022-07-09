Сделать перевод текста

$25
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Завершен12 заявок786 просмотров

Нужно сделать перевод с русского на на английский. 

Объем 950 слов.

ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/10zKkU6Cl-NnIYXJShW5wldStO6MxhCKmJpCVvoZXDeg/edit

3 года назад
fugoldmitriy
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Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
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$25
1 день
Escrow
Работаю с Лилией не в первый раз. Заказ выполнен быстро и четко.
Вже двічі працювала з Дмитром, приємний замовник, усім рекомендую.

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TranslationEnRu
Олена 
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