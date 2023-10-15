Я веб-разработчик с опытом работы более 6 лет. Моя специализация включает в себя создание современных и мобильно-оптимизированных веб-сайтов с использованием различных технологий, включая HTML, CSS, JavaScript и технологию AMP.

Мой опыт включает в себя разработку сайтов различной сложности, начиная от небольших лендингов и заканчивая крупными корпоративными порталами. Я специализируюсь на адаптации сайтов под мобильные устройства с использованием AMP по новым правилам от Google.

Кроме того, я имею опыт в области SEO и оптимизации веб-сайтов для высокой производительности и хороших показателей на PageSpeed.

Я готова работать над вашим проектом с большим вниманием к деталям и стремлением достичь ваших целей.

Моя цель - создать высококачественный и функциональный веб-сайт, который будет соответствовать всем вашим требованиям и ожиданиям.