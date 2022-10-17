alimkhanova02

Я являюсь студенткой международного университета, где обучение проходит на английском языке. Мой уровень английского - Upper Intermediate (B2). Могу перевести текст любой сложности и тематики с английского на русский (и наоборот). В своих работах не использую google translate. Обращаюсь к электронным словарям, где пояснения дается на английском языке (Примеры: cambridge dictionary, macmillan dictionary, merriam webster и т. д. )Какие услуги я предоставляю?
- Перевод текста с английского на русский (и наоборот)
- Транскрибация аудио/ видео с английского на русский (и наоборот)
- Озвучка текста на английском языке (американское произношение)
- Качественный перевод
- Своевременно выполненная работа
- Переведенный текст в запрошенном формате
- Предоставить текст-исходник в формате doc, docx, pdf, txt, либо ссылку на электронный ресурс
- Уточняйте заранее свои пожелания и требования
- Требуется предоплата в размере 50%