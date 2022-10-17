alimkhanova02

Я являюсь студенткой международного университета, где обучение проходит на английском языке. Мой уровень английского - Upper Intermediate (B2). Могу перевести текст любой сложности и тематики с английского на русский (и наоборот). В своих работах не использую google translate. Обращаюсь к электронным словарям, где пояснения дается на английском языке (Примеры: cambridge dictionary, macmillan dictionary, merriam webster и т. д. )Какие услуги я предоставляю?

Перевод текста с английского на русский (и наоборот)

Транскрибация аудио/ видео с английского на русский (и наоборот)

Озвучка текста на английском языке (американское произношение)

Качественный перевод

Своевременно выполненная работа

Переведенный текст в запрошенном формате

Предоставить текст-исходник в формате doc, docx, pdf, txt, либо ссылку на электронный ресурс

Уточняйте заранее свои пожелания и требования

Требуется предоплата в размере 50%

Что я могу вам предложить?Буду рада сотрудничеству на постоянной основе!Нужно для заказа: