alimkhanova02

Гаухар alimkhanova02

 
21 годКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Я являюсь студенткой международного университета, где обучение проходит на английском языке. Мой уровень английского - Upper Intermediate (B2). Могу перевести текст любой сложности и тематики с английского на русский (и наоборот). В своих работах не использую google translate. Обращаюсь к электронным словарям, где пояснения дается на английском языке (Примеры: cambridge dictionary, macmillan dictionary, merriam webster и т. д. )Какие услуги я предоставляю?

  • Перевод текста с английского на русский (и наоборот)
  • Транскрибация аудио/ видео с английского на русский (и наоборот)
  • Озвучка текста на английском языке (американское произношение)
Что я могу вам предложить?
  • Качественный перевод
  • Своевременно выполненная работа
  • Переведенный текст в запрошенном формате
Буду рада сотрудничеству на постоянной основе!Нужно для заказа:
  • Предоставить текст-исходник в формате doc, docx, pdf, txt, либо ссылку на электронный ресурс
  • Уточняйте заранее свои пожелания и требования
  • Требуется предоплата в размере 50%