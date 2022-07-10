Перевод с русского и английского на китайский (политическая тематика)

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Закрыт21 заявка753 просмотра

Здравствуйте! Хотела бы заказать  небольшой перевод с русского и английского на китайский, 1-2 страницы, на политическую тематику. Дедлайн - до завтрашнего утра. Файл пришлю по почте.

С уважением,

Марина.

3 года назад
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