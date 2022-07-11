Перевести медицинское заключение онкобольного с украинского на немецк

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Закрыт19 заявок490 просмотров

Здравствуйте!Нужно перевести медицинское заключение,лабороторные анализи и направление онкологического заболевания моего отца.С украинского на немецкий!Очень срочно!Бюджет к сожалению очень ограничен!(

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