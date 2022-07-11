Необхідно перекласти текст з української на англійську мову. Вимоги: грамотність, структура, без використання автоматичних перекладачів. Тестове завдання включає опис комплекту постільної білизни COSAS, виготовленого з 100% органічної бавовни, з детальною інформацією про матеріали та технології.
Перевести медицинское заключение онкобольного с украинского на немецк
Здравствуйте!Нужно перевести медицинское заключение,лабороторные анализи и направление онкологического заболевания моего отца.С украинского на немецкий!Очень срочно!Бюджет к сожалению очень ограничен!(
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