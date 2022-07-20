Необходимо перевести два текста на французский, немецкий, итальянский и польский языки. Предоставьте точный и качественный перевод, учитывая контекст оригинала.
Перевести текст
Перевести текст на французский, итальянский, польский
https://docs.google.com/document/d/1ZpHx98fqcRvkUi1ZTzdLJkY2jTawb9uhNbLPHeA6lmA/edit#
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