Искусный перевод текстов с украинского на английский. Ищется опытный переводчик, способный обеспечить качество и точность перевода. Требуется внимание к деталям и соблюдение стилистики оригинала.
Перевод на английский
Необходимо перевести интервью с русского на английский с сохранением стилистических особенностей. Средний обьем интервью, тема мода и дизайн.
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