Перевод на английский

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт118 заявок1498 просмотров

Необходимо перевести интервью с русского на английский с сохранением стилистических особенностей. Средний обьем интервью, тема мода и дизайн.

3 года назад
guest_16575643790434
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юлія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Меланія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вікторія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іван
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алла
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Христина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дар'я
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Степан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юля
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ангеліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іванна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярошенко
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Марина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Инна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ганна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аня
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іванна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Зінаїда
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арес
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Софія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Євген
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Світлана
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валя
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
София
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Інна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Аяулым
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Азмиддин
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марта
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Інна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Вячеслав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Екатерина
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Гаухар
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
Дар'я
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Переводы
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Матвей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
49 отзывов
3 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
Алена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирило
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Татьяна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
4 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мехти
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
13 отзывов
3 года назад
Аліна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
43 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Тексти

    Искусный перевод текстов с украинского на английский. Ищется опытный переводчик, способный обеспечить качество и точность перевода. Требуется внимание к деталям и соблюдение стилистики оригинала.

    Переводы200 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести медицинское заключение онкобольного с украинского на немецк

    Требуется срочный перевод медицинского заключения, лабораторных анализов и направления онкологического заболевания с украинского на немецкий язык. Учитывайте ограниченный бюджет.

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти текст

    $12

    Необхідно перекласти текст з української на англійську мову. Вимоги: грамотність, структура, без використання автоматичних перекладачів. Тестове завдання включає опис комплекту постільної білизни COSAS, виготовленого з 100% органічної бавовни, з детальною інформацією про матеріали та технології.

    Переводы51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод с русского и английского на китайский (политическая тематика)

    Требуется перевод текста объемом 1-2 страницы с русского и английского на китайский язык на политическую тематику. Дедлайн - до завтрашнего утра. Файл будет предоставлен по почте.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад

    Необходимо выполнить перевод текста с одного языка на другой. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий оригиналу. Укажите язык, с которого и на который требуется перевод.

    Переводы122 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводить текст

    Необходимо выполнить художественный перевод текста с английского языка на русский. Важно сохранить стиль и эмоции оригинала, адаптировав его под русскоязычную аудиторию.

    Переводы174 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать перевод текста

    $25

    Требуется перевод текста объемом 950 слов с русского на английский. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения детальной информации о проекте.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Локализация язковых файлов WHMCS.

    Требуется доперевод языковых файлов WHMCS на украинский и русский языки. Файлы содержат около 4300 строк в формате PHP. Необходимо перевести файлы russian.php.txt и ukranian.php.txt.

    PHP
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад