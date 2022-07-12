Перевод текста с русского на английский

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Закрыт109 заявок1700 просмотров

Нужен перевод статьи среднего размера с русского на английский. Срок до 15.07 

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