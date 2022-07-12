Необходимо перевести два текста на португальский язык. Ожидается высокая точность перевода и сохранение оригинального смысла. Исполнение текстов должно быть без дополнительных изменений и адаптаций.
Перевод текста с русского на английский
Нужен перевод статьи среднего размера с русского на английский. Срок до 15.07
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