Переводчик | Дизайнер

Уровень английского C1, могу выполнять переводы различной тематики, копирайтинг текстов и перенос текстов с одного вида в другой, так же имею опыт в создании презентации PDF-формата и Powerpoint более 4-х лет. Написание текстов и статей различной тематики.

Здравствуйте! Меня зовут Полина, я занимаюсь разработкой карточек для всем нам известных маркетплейсов, а так же оформлением групп Вконтакте и созданием лендингов. Не так долго занимаюсь дизайном, но делаю все быстро и качественно за символическую цену, предварительно обговаривая детали с заказчиком. По запросу высылаю портфолио работ.