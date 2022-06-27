mgavriliuk

Мария mgavriliuk

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Переводы, транскрибация и копирайт

Лингвист-переводчик, окончила филологический факультет, немецкий язык профильный.

- Работаю с письменными текстами в парах английский-русский и немецкий-русский, а также перевожу с русского на оба языка;

- Есть опыт в переводе документации, технических и медицинских текстов;

- Занимаюсь редактурой и корректурой текстов, опыт есть;

- Беру заказы по транскрибации и набору текста.

Расценки на письменный перевод:

- английский-русский - 300 р/1000 зн

- немецкий-русский - 300 р/1000 зн

- русский-английский - 400 р/1000 зн

- немецкий-русский - 400 р/1000 зн

Расценки на перевод узкоспециальных текстов обговариваются отдельно.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
temino
Елена 
35 летРоссия
год в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
год назад
Перевод с английского на немецкий
Все супер! Мария оперативно откликнулась на мою заявку и намного быстрее, чем ожидалось выполнила нестандартный перевод! Очень рекомендую :)
Замечательный заказчик, всегда на связи, приятный в общении. Оплата вовремя, ТЗ четкое. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
BoogiGIRL
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Перевод видео
Хороший исполнитель=))))
Всё отлично, идеальный заказчик!
Ответный отзыв
BoogiGIRL
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
Перевод видео с английского на русский
Работа сделана очень хорошо=)))
Анастасия - замечательный заказчик, ТЗ поставлено четко, оплата проведена вовремя, задание интересное
Ответный отзыв
BoogiGIRL
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Перевод английского видео на русский
Мария прекрасно сделала для нас перевод. Перевод был сложный и ёмкий. Рекомендую к сотрудничеству=))))
С Анастасией работаем не впервые, замечательный заказчик и очень интересное задание. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
BoogiGIRL
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
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Прекрасный исполнитель. Мария - исполнительная и коммуникабельная девушка. Будем работать дальше обязательно=)))
Анастасия очень позитивная девушка и замечательный заказчик, никаких нареканий нет, с радостью посотрудничаю снова!
Ответный отзыв