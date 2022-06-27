Переводы, транскрибация и копирайт
Лингвист-переводчик, окончила филологический факультет, немецкий язык профильный.
- Работаю с письменными текстами в парах английский-русский и немецкий-русский, а также перевожу с русского на оба языка;
- Есть опыт в переводе документации, технических и медицинских текстов;
- Занимаюсь редактурой и корректурой текстов, опыт есть;
- Беру заказы по транскрибации и набору текста.
Расценки на письменный перевод:
- английский-русский - 300 р/1000 зн
- немецкий-русский - 300 р/1000 зн
- русский-английский - 400 р/1000 зн
- немецкий-русский - 400 р/1000 зн
Расценки на перевод узкоспециальных текстов обговариваются отдельно.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
год назад
Все супер! Мария оперативно откликнулась на мою заявку и намного быстрее, чем ожидалось выполнила нестандартный перевод! Очень рекомендую :)
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, всегда на связи, приятный в общении. Оплата вовремя, ТЗ четкое. Очень рекомендую!
$5
10 баллов
год назад
Хороший исполнитель=))))
Ответный отзыв
Всё отлично, идеальный заказчик!
$8
10 баллов
год назад
Работа сделана очень хорошо=)))
Ответный отзыв
Анастасия - замечательный заказчик, ТЗ поставлено четко, оплата проведена вовремя, задание интересное
$10
10 баллов
год назад
Мария прекрасно сделала для нас перевод. Перевод был сложный и ёмкий. Рекомендую к сотрудничеству=))))
Ответный отзыв
С Анастасией работаем не впервые, замечательный заказчик и очень интересное задание. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
2 года назад
Прекрасный исполнитель. Мария - исполнительная и коммуникабельная девушка. Будем работать дальше обязательно=)))
Ответный отзыв
Анастасия очень позитивная девушка и замечательный заказчик, никаких нареканий нет, с радостью посотрудничаю снова!