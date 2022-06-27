Переводы, транскрибация и копирайт

Лингвист-переводчик, окончила филологический факультет, немецкий язык профильный.

- Работаю с письменными текстами в парах английский-русский и немецкий-русский, а также перевожу с русского на оба языка;

- Есть опыт в переводе документации, технических и медицинских текстов;

- Занимаюсь редактурой и корректурой текстов, опыт есть;

- Беру заказы по транскрибации и набору текста.

Расценки на письменный перевод:

- английский-русский - 300 р/1000 зн

- немецкий-русский - 300 р/1000 зн

- русский-английский - 400 р/1000 зн

- немецкий-русский - 400 р/1000 зн

Расценки на перевод узкоспециальных текстов обговариваются отдельно.