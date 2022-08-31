Перевод видео

$5
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Завершен45 заявок1131 просмотр

10 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исполнителей=)))

3 года назад
BoogiGIRL
31 год
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2 года назад

Выбранный исполнитель

mgavriliuk
Мария 
29 лет
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Была
3 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Хороший исполнитель=))))
Всё отлично, идеальный заказчик!

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