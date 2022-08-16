Требуется написать статью на английском языке на тему нейронных сетей, машинного обучения и генерации текста. Статья должна быть оригинальной, интересной и легко читаемой, с акцентом на полезную информацию для читателей. Возможен обзор или рерайт существующих материалов. Ожидается размещение статьи на платформе Medium.
Перевод медицинского заключения пол/рус
Добрый вечер. Нужно перевести медицинское заключение с польского на украинский/русский.
Заявки фрилансеров
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