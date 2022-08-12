Приветствую. Нужен хороший переводчик, который переведет видео с английского на русский в текстовый формат word с форматированием, то есть не сплошной текст, а абзацы, знаки препинания и тд.

Так же нужен перевод, чтобы сохранялась суть и смысл видео, а не прямой набор букв.

Длина видео 10-15 мин. (тематика разная)

Предлагайте цены.