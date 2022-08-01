Нужно позвонить в Vodafone Турция (+90 542 542 00 00 ), и разблокировать номер телефона +90 546 925 34 83, в службе поддержки Vodafone Турция говорят только на турецком. Сим карта не находится в Турции, сеть ловит, отправлять или получать смс не получается. Дополнительно узнать насколько нужно пополнить. Срочно!