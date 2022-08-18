Перевести текст с русского на китайский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен22 заявки891 просмотр

А так же сделать фонетическую транскрипцию.

текст небольшой.

3 года назад
Onesage
Юрий 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kifa1k
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Хороший парень
отлично

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артьом
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Євгенія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влад
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тая
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
kifa1k
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Адам
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олена
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Полина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Анастасия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вика
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод видео с английского на русский

    $8

    Необходимо выполнить перевод видео с английского на русский язык. Ожидается предоставление перевода в формате Word. Видео имеет интересную и легкую тематику.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести с русского

    Ищется опытный переводчик для выполнения перевода текста с русского языка. Задача включает в себя точный и качественный перевод, с сохранением оригинального смысла и стиля. Опыт работы в данной области приветствуется.

    Переводы195 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать перевод видео

    $5

    Требуется сделать перевод видео длительностью 13 минут с английского на русский язык. Тематика видео интересная и требует качественного перевода, чтобы передать все нюансы и детали.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста

    Требуется перевод текста объемом около 300 слов с английского на украинский язык. Необходимо обеспечить точность и адекватность перевода, учитывая все нюансы оригинала.

    Переводы400 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста

    Необходимо выполнить перевод текста объемом около 200 слов с английского языка на украинский. Ожидается качественный и точный перевод с учетом контекста. Укажите сроки выполнения и цену за услугу.

    Переводы359 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти з рос. на укр.

    $8

    Необхідно перекласти 4500 позицій товарів з російської на українську мову. Частина з них вже має переклад, але потрібно перевірити і доповнити дані. Включити назву, опис та пошукові запити.

    Переводы219 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводчики с Русского на Английский для You Tube - канала

    Ищется переводчик для перевода сценария с русского на английский язык для YouTube-канала. Объем текста составляет 9000 знаков. Переведенный текст будет проверен носителем языка и озвучен нашими дикторами. Ожидается возможность долгосрочного сотрудничества. Готовность начать работу немедленно.

    Переводы70 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод статьи с английского на русский.

    Требуется перевод множества статей с английского на русский язык на тематику криптовалют. Ожидаем предложения, желательно с указанием стоимости за количество символов. Убедитесь в точности и качестве перевода.

    Переводы118 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парафрейзинг (перефразирование) английских текстов

    Ищется фрилансер для перефразирования 21 английского текста объемом 1000-2000 слов. Необходим уникальный подход к парафрейзингу. Оплата составляет 2$ за каждую 1000 слов. Результаты должны предоставляться в гугл документе. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    3 года назад