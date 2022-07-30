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Закрыт219 заявок2485 просмотров

Перекласти позиції товарів у таблиці, близько 4500 позицій. У деяких є вже переклад у деяких ні, потрібно провірити та закінчити чого немає. Потрібно: назву, опис та пошукові запроси.

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Заявки фрилансеров

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Андрій
 
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Лія
 
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