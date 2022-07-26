Перевод с ru на немецкий (айти)

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Закрыт20 заявок373 просмотра

Требуется перевод страницы с русского на немецкий:

https://docs.google.com/document/d/1Zw2rcES4AW8srZgMdehMBn5xJQ5vCDLvxq3L4UZNPXY/edit?usp=sharing

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- прошу указать срок и цену

3 года назад
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