Вычитать перевод на французском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт12 заявок775 просмотров

Здравствуйте, необходимо вычитать перевод на французском языке.

Пишите ваши ставки и сроки в день.

Приступить необходимо сегодня.

Нужен человек владеющий языком на уровне С1 или носитель языка.

3 года назад
guest_16585946690861
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
3 года назад
Тетяна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тимофей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Христина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юля
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
София
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вова
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Жюдели
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
Юля
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод английского видео на русский

    $10

    Требуется перевод 13 минут интересного видео с английского языка на русский. Перевод необходимо предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.

    Переводы112 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ДОделать перевод видео с английского на русский

    $12

    Необходимо завершить перевод видео длительностью 54 минуты 37 секунд с английского на русский. Первые 30 минут уже переведены, требуется их проверка и улучшение, а также перевод оставшихся 24 минут 37 секунд. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.

    Переводы41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста с русского на английский

    $10

    Требуется перевод текста объемом 5000 знаков с русского на английский на тему 'Как безопасно очистить свой инстаграм'. В тексте необходимо вставить ключевые фразы, такие как 'как очистить инстаграм', 'как очистить кэш в инстаграме' и другие, связанные с очисткой данных в Instagram.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод английского видео на русский (24 мин 37 секунд)

    $10

    Необходимо выполнить перевод английского видео длительностью 24 минуты 37 секунд на русский язык. Ищем ответственных исполнителей для качественного перевода и передачи информации. Обращаем внимание на точность и грамотность перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод английского видео на русский

    $10

    Необходимо перевести 30 минут интересного видео с английского языка на русский. Готовый перевод требуется предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод на английский язык

    Требуется перевод текста на английский язык. Ожидается качественная и точная передача смысла оригинала. Укажите уровень профессионализма и опыт в переводах.

    Переводы161 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на английский язык

    Требуется перевод текста на английский язык. Укажите уровень владения языком, стоимость услуги и сроки выполнения заказа. Ожидается качественный и точный перевод.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести с АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ

    $66

    Необходимо перевести текст объемом 100 слов с английского языка на русский. Скачайте архив, разархивируйте его и выполните перевод в текстовом редакторе. Убедитесь, что перевод точный и соответствует оригиналу.

    Переводы137 заявок
    Закрыт
    3 года назад