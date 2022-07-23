Требуется перевод текста объемом 5000 знаков с русского на английский на тему 'Как безопасно очистить свой инстаграм'. В тексте необходимо вставить ключевые фразы, такие как 'как очистить инстаграм', 'как очистить кэш в инстаграме' и другие, связанные с очисткой данных в Instagram.