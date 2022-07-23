Требуется перевод 13 минут интересного видео с английского языка на русский. Перевод необходимо предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.
Вычитать перевод на французском языке
Здравствуйте, необходимо вычитать перевод на французском языке.
Пишите ваши ставки и сроки в день.
Приступить необходимо сегодня.
Нужен человек владеющий языком на уровне С1 или носитель языка.
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