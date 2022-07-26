Перевод английского видео на русский

$10
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Завершен9 заявок603 просмотра

30 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))

3 года назад
BoogiGIRL
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mgavriliuk
Мария 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Мария прекрасно сделала для нас перевод. Перевод был сложный и ёмкий. Рекомендую к сотрудничеству=))))
С Анастасией работаем не впервые, замечательный заказчик и очень интересное задание. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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mgavriliuk
Мария 
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