Требуется перевод html страницы с Турецкого на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский и Итальянский. Возможен перевод с Боснийского. Необходим качественный перевод с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски. После выполнения нужно предоставить шесть html файлов на указанных языках.