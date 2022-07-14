Нужен перевод html страницы с Турецкого на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский, Итальянский. Если вам будет удобнее, есть еще оригинал страницы на Боснийском языке. Перевод нужен качественный, с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски выражений. Также необходима замена переведенного текста в html файле.

На руки я должен получить шесть html файлов на вышеперечисленных языках.