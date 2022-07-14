Перевод нужен на англ.

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Закрыт70 заявок740 просмотров

Здравствуйте. 

Мне нужно перевести большую статью на английский. Нужен носитель языка.

Файл отправлю кандидатам.

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