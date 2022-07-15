Нужен синхронный переводчик

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Завершен3 заявки473 просмотра

Нужен профессиональный синхронный переводчик на английском для онлайн конференции.

Будет проходить сегодня ближе к вечеру. 2 часа примерно нужен переводчик.

До конференции, пройдем с вами маленький экзамен на знание языка.

Так же если сработаемся, будет много переводов ру - англ.

3 года назад
GulyaKaz
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mekhti221
Мехти 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Я на этом сайте новенькая, и чтобы меня не обманули, написала сразу что, для того чтобы выявить уровень, проведем тщательное интервью, потому что синхронный перевод - дорогая услуга и нам нужны были доказательства, что исполнитель компетентный. Мехти был одним кто отликнулся на заказ. Провели с ним интервью, он доказал свой уровень языка. Мехти просто замечательный исполнитель. Уровень языка - видно что реально носитель. Благодаря Мехти наше мероприятие прошло очень интересно, обе стороны мероприятия остались довольны синхронным переводом Мехти, а так же его позитивной аурой. Сейчас уже дальше работаем с ним по письменным переводам. Надеюсь на долгое сотрудничество. Спасибо!
Благодарю за положительный отзыв. Мне тоже было очень приятно с вами сотрудничать. Будем дальше сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Mekhti221
Мехти 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
3 отзыва
3 года назад

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