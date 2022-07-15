Необходимо сократить текст на английском языке с использованием примера. Также требуется создание цепляющего заголовка. Примеры оригинала и желаемого результата будут предоставлены исполнителю.
Нужен синхронный переводчик
Нужен профессиональный синхронный переводчик на английском для онлайн конференции.
Будет проходить сегодня ближе к вечеру. 2 часа примерно нужен переводчик.
До конференции, пройдем с вами маленький экзамен на знание языка.
Так же если сработаемся, будет много переводов ру - англ.
Выбранный исполнитель
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