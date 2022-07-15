Я на этом сайте новенькая, и чтобы меня не обманули, написала сразу что, для того чтобы выявить уровень, проведем тщательное интервью, потому что синхронный перевод - дорогая услуга и нам нужны были доказательства, что исполнитель компетентный. Мехти был одним кто отликнулся на заказ. Провели с ним интервью, он доказал свой уровень языка. Мехти просто замечательный исполнитель. Уровень языка - видно что реально носитель. Благодаря Мехти наше мероприятие прошло очень интересно, обе стороны мероприятия остались довольны синхронным переводом Мехти, а так же его позитивной аурой. Сейчас уже дальше работаем с ним по письменным переводам. Надеюсь на долгое сотрудничество. Спасибо!