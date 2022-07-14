Необходимо сократить текст на английском языке с использованием примера. Также требуется создание цепляющего заголовка. Примеры оригинала и желаемого результата будут предоставлены исполнителю.
Обувь
Моя задача заключается в написания текста, про тему обувь. Их должно быть
восемнадцать.
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