Необходимо выполнить работу, в которой нужно будет несколько заданий:

Надо составить параллельный корпус — из списка текстов выделить предложения и в таблицу занести, к каждому предложению 3 перевода на английский через google, deepl и promt.

Потом нужно было каждый переведенный текст занести в архив. (122 текста + 3 перевода на каждый, нужно занести только перевод).