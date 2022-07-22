Требуется нейтив-переводчик для перевода текстов с русского на английский. Тематика включает маркетинг и деловые письма/скрипты. В отклике укажите ставку за слово, готовность приступить к работе и отзывы.
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