Требуется вычитка перевода на французском языке. Необходим специалист с уровнем владения С1 или носитель языка. Укажите ваши ставки и сроки выполнения работы. Приступить нужно сегодня.
Требуется перевод с рус - англ (айти сфера)
Доброго времени суток.
Требуется перевод текста по ссылке https://docs.google.com/document/d/1UZ8FD4e9P3OvCjHmoIVOxt-R1YolYdRk7QMo4e_oxwE/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
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