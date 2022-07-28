Требуется перевод с рус - англ (айти сфера)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен50 заявок789 просмотров

Доброго времени суток. 

Требуется перевод текста по ссылке https://docs.google.com/document/d/1UZ8FD4e9P3OvCjHmoIVOxt-R1YolYdRk7QMo4e_oxwE/edit?usp=sharing

3 года назад
guest_1658781126069
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Рекомендую! Текст очень хорош!
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Віолетта
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Пустовойтов
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юля
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катя
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
София
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андріана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полли
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероніка
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Милена
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сабина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Тетяна
 
49 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Христина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксенія
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
15 отзывов
3 года назад
Єва
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даяна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Мурат
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Варвара
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влада
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Ксения
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ярослав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Переводы
Ілона
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
21 минуту назад
49 отзывов
3 года назад
Мехти
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
13 отзывов
3 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
Мария
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Вычитать перевод на французском языке

    Требуется вычитка перевода на французском языке. Необходим специалист с уровнем владения С1 или носитель языка. Укажите ваши ставки и сроки выполнения работы. Приступить нужно сегодня.

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод английского видео на русский

    $10

    Требуется перевод 13 минут интересного видео с английского языка на русский. Перевод необходимо предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.

    Переводы112 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ДОделать перевод видео с английского на русский

    $12

    Необходимо завершить перевод видео длительностью 54 минуты 37 секунд с английского на русский. Первые 30 минут уже переведены, требуется их проверка и улучшение, а также перевод оставшихся 24 минут 37 секунд. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.

    Переводы41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста с русского на английский

    $10

    Требуется перевод текста объемом 5000 знаков с русского на английский на тему 'Как безопасно очистить свой инстаграм'. В тексте необходимо вставить ключевые фразы, такие как 'как очистить инстаграм', 'как очистить кэш в инстаграме' и другие, связанные с очисткой данных в Instagram.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод английского видео на русский (24 мин 37 секунд)

    $10

    Необходимо выполнить перевод английского видео длительностью 24 минуты 37 секунд на русский язык. Ищем ответственных исполнителей для качественного перевода и передачи информации. Обращаем внимание на точность и грамотность перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод на английский язык

    Требуется перевод текста на английский язык. Ожидается качественная и точная передача смысла оригинала. Укажите уровень профессионализма и опыт в переводах.

    Переводы161 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на английский язык

    Требуется перевод текста на английский язык. Укажите уровень владения языком, стоимость услуги и сроки выполнения заказа. Ожидается качественный и точный перевод.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад