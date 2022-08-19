Перевод сайта на польский язык

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Завершен10 заявок497 просмотров

Требуется выполнить перевод  русскоязычного сайта на польский язык сайта с магазином программного обеспечения, посвященного сфере 3d-моделирования через админку сайта.

Просьба оставлять заявки с указанием уровня знания языка, расценками и сроками.

Спасибо за интерес к нашему проекту, будет рады сотрудничеству с Вами!  :)

3 года назад
Radowin
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Вероника большая умница! Перевод выполнен быстро, на высоком профессиональном уровне и что не мало важно с учетом специфических моментов которые логично было поменять в тексте, а не перевести слово в слово.
Отличный работодатель! Отвечал на вопросы быстро и оплатил сразу же после завершения работы!

Заявки фрилансеров

Анна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даша
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
20 минут назад
49 отзывов
3 года назад
Тимощенко
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
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Ксенія
 
32 года
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