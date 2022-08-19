Предлагается перевод текста с русского и украинского языков на английский и обратно. Выполнение заказа займет всего пару часов. Уровень владения языком — В2. Цена обсуждаемая.
Перевод сайта на польский язык
Требуется выполнить перевод русскоязычного сайта на польский язык сайта с магазином программного обеспечения, посвященного сфере 3d-моделирования через админку сайта.
Просьба оставлять заявки с указанием уровня знания языка, расценками и сроками.
Спасибо за интерес к нашему проекту, будет рады сотрудничеству с Вами! :)
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