Перевести с английского на русский

Геймерская тематика

Здравствуйте.

Нужно смотреть видеоурок, найти фрагменты, где есть текст на английском и сделать перевод на русский. Названия игр, аббревиатуры, доллары естественно остаются. Это нужно для дальнейшей работы видеомонтажника.

Примеры

http://joxi.ru/V2VvoGotB5wpl2

http://joxi.ru/Q2KqojoiOxNV1r

http://joxi.ru/BA0blalH1ngGPm

Видео всего 4 штуки, находятся здесь (1,3,5,6)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nDj2rsb3goe8p47rmKu4lAXJXtEh47Sl

Скрины вставить в документ один за одним https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nDj2rsb3goe8p47rmKu4lAXJXtEh47Sl

Желательно понимание геймерской тематики и подтвержденный уровень английского.

p.s. Цену можно будет увеличить, я точно не знаю какой объем там переводить.