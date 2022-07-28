Требуется редактор с хорошим уровнем английского для коррекции автоперевода с Deepl в теме игр. Необходимо устранить нелогичные моменты и шероховатости, работая в 4 документах. Срок выполнения - 1 день.
Перевести с английского на русский
Перевести с английского на русский
Геймерская тематика
Здравствуйте.
Нужно смотреть видеоурок, найти фрагменты, где есть текст на английском и сделать перевод на русский. Названия игр, аббревиатуры, доллары естественно остаются. Это нужно для дальнейшей работы видеомонтажника.
Примеры
Видео всего 4 штуки, находятся здесь (1,3,5,6)
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nDj2rsb3goe8p47rmKu4lAXJXtEh47Sl
Скрины вставить в документ один за одним https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nDj2rsb3goe8p47rmKu4lAXJXtEh47Sl
Желательно понимание геймерской тематики и подтвержденный уровень английского.
p.s. Цену можно будет увеличить, я точно не знаю какой объем там переводить.
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