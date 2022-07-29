Переводчики с Русского на Английский для You Tube - канала

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Закрыт70 заявок1122 просмотра

Subject - Film. Средний объем исходного текста на Russian  языке 9000 знаков (1500 word или 10 минут видеоролика). You need to translate the script from Russian to English. Учитывайте, что текст далее пойдет на проверку носителем языка, после чего будет озвучен нашими announcers. Возможно долгогогочное сорудничество. Готовы обсуждать детали и приступать к работе немедленно...

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