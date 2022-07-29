Требуется перевод множества статей с английского на русский язык на тематику криптовалют. Ожидаем предложения, желательно с указанием стоимости за количество символов. Убедитесь в точности и качестве перевода.
Переводчики с Русского на Английский для You Tube - канала
Subject - Film. Средний объем исходного текста на Russian языке 9000 знаков (1500 word или 10 минут видеоролика). You need to translate the script from Russian to English. Учитывайте, что текст далее пойдет на проверку носителем языка, после чего будет озвучен нашими announcers. Возможно долгогогочное сорудничество. Готовы обсуждать детали и приступать к работе немедленно...
Заявки фрилансеров
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