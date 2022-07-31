Требуется перевод текста с английского на русский из видеоуроков на геймерскую тематику. Необходимо просмотреть 4 видео, найти и перевести текстовые фрагменты, сохраняя названия игр и аббревиатуры. Скриншоты вставить в документ. Имеется необходимость в понимании геймерской темы и подтвержденном уровне английского.