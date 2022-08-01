UI/UX Дизайнер

Как UI/UX-дизайнер, я понимаю процесс создания значимого опыта и привлекательного дизайна для пользователей. Я использую метод эмпатии, чтобы обнаружить проблемы и разработать творческие решения. Я увлечена тем, как дизайн и технологии могут изменить поведение пользователей. Моя цель – создавать смелые решения и актуальный опыт для пользователей.