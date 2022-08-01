UI/UX Дизайнер
Как UI/UX-дизайнер, я понимаю процесс создания значимого опыта и привлекательного дизайна для пользователей. Я использую метод эмпатии, чтобы обнаружить проблемы и разработать творческие решения. Я увлечена тем, как дизайн и технологии могут изменить поведение пользователей. Моя цель – создавать смелые решения и актуальный опыт для пользователей.
Портфолио
- Мобильное приложение для доставки цветов44 просмотра
- Landing page для агро фирмы17 просмотров
- Веб сайт для продажи дизайнерских украшений24 просмотра