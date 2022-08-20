Ищется опытный переводчик для выполнения перевода текста с русского языка. Задача включает в себя точный и качественный перевод, с сохранением оригинального смысла и стиля. Опыт работы в данной области приветствуется.
Перевод видео с английского на русский
Сделать перевод видео с английского на русский. Предоставить в формате ворд. Тема интересная. Видео лёгкое. Жду ответов от ответственных исоплнителей. =))))
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