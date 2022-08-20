Перевод видео с английского на русский

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок496 просмотров

Сделать перевод видео с английского на русский. Предоставить в формате ворд. Тема интересная. Видео лёгкое. Жду ответов от ответственных исоплнителей. =))))

3 года назад
BoogiGIRL
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mgavriliuk
Мария 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$8
1 день
Escrow
Работа сделана очень хорошо=)))
Анастасия - замечательный заказчик, ТЗ поставлено четко, оплата проведена вовремя, задание интересное

Заявки фрилансеров

София
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
mgavriliuk
Мария 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
20 минут назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Переводы
Дарина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Софія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Элина
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевести с русского

    Ищется опытный переводчик для выполнения перевода текста с русского языка. Задача включает в себя точный и качественный перевод, с сохранением оригинального смысла и стиля. Опыт работы в данной области приветствуется.

    Переводы195 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать перевод видео

    $5

    Требуется сделать перевод видео длительностью 13 минут с английского на русский язык. Тематика видео интересная и требует качественного перевода, чтобы передать все нюансы и детали.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста

    Требуется перевод текста объемом около 300 слов с английского на украинский язык. Необходимо обеспечить точность и адекватность перевода, учитывая все нюансы оригинала.

    Переводы400 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста

    Необходимо выполнить перевод текста объемом около 200 слов с английского языка на украинский. Ожидается качественный и точный перевод с учетом контекста. Укажите сроки выполнения и цену за услугу.

    Переводы359 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти з рос. на укр.

    $8

    Необхідно перекласти 4500 позицій товарів з російської на українську мову. Частина з них вже має переклад, але потрібно перевірити і доповнити дані. Включити назву, опис та пошукові запити.

    Переводы219 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводчики с Русского на Английский для You Tube - канала

    Ищется переводчик для перевода сценария с русского на английский язык для YouTube-канала. Объем текста составляет 9000 знаков. Переведенный текст будет проверен носителем языка и озвучен нашими дикторами. Ожидается возможность долгосрочного сотрудничества. Готовность начать работу немедленно.

    Переводы70 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод статьи с английского на русский.

    Требуется перевод множества статей с английского на русский язык на тематику криптовалют. Ожидаем предложения, желательно с указанием стоимости за количество символов. Убедитесь в точности и качестве перевода.

    Переводы118 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парафрейзинг (перефразирование) английских текстов

    Ищется фрилансер для перефразирования 21 английского текста объемом 1000-2000 слов. Необходим уникальный подход к парафрейзингу. Оплата составляет 2$ за каждую 1000 слов. Результаты должны предоставляться в гугл документе. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с английского на русский

    Требуется перевод текста с английского на русский из видеоуроков на геймерскую тематику. Необходимо просмотреть 4 видео, найти и перевести текстовые фрагменты, сохраняя названия игр и аббревиатуры. Скриншоты вставить в документ. Имеется необходимость в понимании геймерской темы и подтвержденном уровне английского.

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    3 года назад