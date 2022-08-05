Требуется осуществить звонок в службу поддержки Vodafone Турция для разблокировки номера +90 546 925 34 83. Поддержка доступна только на турецком языке. Также необходимо уточнить сумму, необходимую для пополнения счета. Сим-карта не находится в Турции, отправка и получение СМС невозможны.
Перевести с Турецкого на Итальянский
Перевести html с турецкого на итальянски. Создать html на Итальянском и отправить мне.
Заявки фрилансеров
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