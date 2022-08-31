Написать статью на английском на IT тему + размещение на medium

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  2. Переводы
Завершен13 заявок480 просмотров

Тематика: нейронные сети, машинное обучение, генерация текста.

Есть основная тема и статьи на русском. Надо по аналогии написать на английском.

Но это не дословный перевод.

По содержанию статьи на ваше усмотрение. Это может быть обзор, ваше мнение, рерайт моей статьи. Не важно что это будет, главное чтобы было качественно и выглядело достойно.

В первую очередь пост для читателей с полезной информацией, ссылки вторичны.

При написании поста можете приходить с вопросами, готов помочь и проконсультировать по теме при написании.

Статья должна получиться от автора, живой, легко читаемой. Чтобы вам было приятно, что эта статья интересная и размещена от вашего лица. И не захотелось её удалить через месяц.

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Машинное обучениеНаписание постовНаписание статей
3 года назад
php_prog
Павел 
34 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sobar
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$10
4 дня
Escrow
Отлично выполнил работу. Вносил предложения, как лучше сделать. Если что-то может пойти не так, то сразу предупреждает и находим общее решение. Рекомендую.
Добрый и терпеливый заказчик. Задачу ставит лаконично и понятно, выплачивает в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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