Требуется перевод текста с немецкого языка на русский. Текст размещен на фотографии и составляет полтора листика формата А4. Необходимо обеспечить точность и соответствие оригиналу.
Написать статью на английском на IT тему + размещение на medium
Тематика: нейронные сети, машинное обучение, генерация текста.
Есть основная тема и статьи на русском. Надо по аналогии написать на английском.
Но это не дословный перевод.
По содержанию статьи на ваше усмотрение. Это может быть обзор, ваше мнение, рерайт моей статьи. Не важно что это будет, главное чтобы было качественно и выглядело достойно.
В первую очередь пост для читателей с полезной информацией, ссылки вторичны.
При написании поста можете приходить с вопросами, готов помочь и проконсультировать по теме при написании.
Статья должна получиться от автора, живой, легко читаемой. Чтобы вам было приятно, что эта статья интересная и размещена от вашего лица. И не захотелось её удалить через месяц.
Тему и ссылку скину в переписке.
Сразу прикрепляйте ссылку на ваши статьи на medium.
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