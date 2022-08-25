Приветствую славный путник. Если ты искал себе услужников по найму, то ты пришел по адресу. Мастеры всяких ремесел с нетерпением ждут новых квестов.

Занимался переводами юридических документов с турецкого на русский, с английского на русский и наоборот. Имею опыт работы как устных так и письменных переводах.

Уверенно владею ПО для письменного перевода (QTranslate, Dicter, Lingoes).

Владею языками программирования HTML, CSS, Javascript, Python. Опыт работы с Oracle Database, Postgresql, разработки RESTful HTTP, Linux, фреймворками Django, React.