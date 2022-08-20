Перевод с китайского на русский/украинский или английский

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Закрыт28 заявок702 просмотра

Здравия всем!

Подскажите, пожалуйста, объёмы 4-х статей: около 6-10 тысяч китайских иероглифов.

Тематика: литература и педагогика.

Сколько стоит перевод? Интересуют варианты на русский или украинский, а также с китайского на английский. 

Благо дарю! 

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