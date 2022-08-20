Здравия всем!

Подскажите, пожалуйста, объёмы 4-х статей: около 6-10 тысяч китайских иероглифов.

Тематика: литература и педагогика.

Сколько стоит перевод? Интересуют варианты на русский или украинский, а также с китайского на английский.

Благо дарю!