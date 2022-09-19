Перевод с английского на немецкий

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Завершен1 заявка46 просмотров

Перевести обязанности из резюме IT тематики

1161 знаков (174 слова) 

Сам текст будет предоставлен после согласования заказа.

3 года назад
temino
Елена 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

mgavriliuk
Мария 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$7
2 дня
Escrow
Все супер! Мария оперативно откликнулась на мою заявку и намного быстрее, чем ожидалось выполнила нестандартный перевод! Очень рекомендую :)
Замечательный заказчик, всегда на связи, приятный в общении. Оплата вовремя, ТЗ четкое. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

mgavriliuk
Мария 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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