Перевод на латышский и литовский

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Завершен10 заявок443 просмотра

Проект не коммерческий. Оплата будет, но нам нужен бюджетный переводчик, возможно, студент. Нужен перевод сайта об острове Кипр, 121 страница, тексты разной тематики о жизни на острове.

3 года назад
guest_1663327985194
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3 года назад

Выбранный исполнитель

lomadaker
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$155
7 дней
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