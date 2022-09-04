Перевод текста на казахский язык

$50
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Закрытнет заявок120 просмотров

Перевод текста на казахский язык 100тыс символов

3 года назад
xakimbek
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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