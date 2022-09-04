Требуется перевод 623 страниц художественного текста с украинского на русский. Важно передать суть диалогов. Текст в формате WORD, размер шрифта 16. Срок выполнения до месяца. Оплата 27.000 грн.
Создание описание товара на английском языке
создание описание товара на английском языке для Амазон, есть ссылка на похожий товар на английском языке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $731Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется составить описание продукта на английском языке для размещения на Амазон. Ориентируйтесь на аналогичный продукт для создания качественного текста, который привлечет покупателей и поможет выделить товар на платформе.Переводы64 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перевод презентации и одной страницы сайта на деловой английский. Презентация прикреплена, ссылка на сайт будет предоставлена в личном сообщении. Ожидается качественный и точный перевод.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо проверить перевод 30 слов с украинского на английский язык, посвященных рекомендациям по уходу за одеждой. Тематика включает лейбу внутри одежды.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Необходим звонок в службу поддержки eBay с переводчиком для решения вопроса повышения лимитов украинского аккаунта. Учитывайте политику eBay о работе с новыми аккаунтами в другой стране.Переводы15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод текста на тему футбола объемом 6500 символов без пробелов с русского на английский. Имеется важное требование к знанию футбольной терминологии и опыту в переводах на эту тему.Переводы13 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист с опытом для рерайта и перевода текста сайта с русского на украинский язык. Предпочтение отдается кандидатам с опытом рерайта и знаниями английского или польского языков.Переводы71 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо расшифровать и перевести в текст 3 видео с испанского языка на русский. Общая продолжительность всех видео составляет 24 минуты. Ожидается, что конечный результат будет представлен в формате Google Doc с удобочитаемым текстом и ограниченным доступом.Переводы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Потрібна допомога в проходженні тесту з англійської мови з акцентом на граматику. Тест містить 20-30 питань. Необхідно надавати правильні відповіді на кожне питання поетапно. Вимога до виконавця - рівень знань не нижче B2. Пропонуйте ціну за виконання.Переводы2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перевод текстов медитаций с русского на английский язык для приложения. Объем одной медитации составляет 1000-2000 слов. Обязательна вычитка носителем языка для обеспечения качества перевода.Переводы79 заявокЗакрыт3 года назад